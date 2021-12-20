Акция «Получи от Деда Мороза!» прошла в Серпухове

Главную новогоднюю елку зажгли в Серпухове. Каждые выходные в округе проходит акция «Получи от Деда Мороза!».

«Эта акция у нас проходит каждые выходные, в разных парках нашего города — у нас их 5. В прошлые выходные мы встречались в парке имени Степанова, сейчас в парке „Питомник“, следующие выходные — в парке „Жемчужина“. Ждем всех жителей и гостей в наших замечательных парках!» — сказала художественный руководитель МАУК «Парки Серпухова» Майя Полякова.

Праздничные программы проходят и на других городских площадках. На площади Владимира Храброго организовали «Встречу у новогодней елки». Дети и взрослые зажгли огни на главной елке городского округа. Для всех собравшихся прошел концерт.

«Понравилась музыкальная подборка — песни старые, русские. Организация отличная! Всем — и исполнителям, и организаторам — огромная благодарность. Действительно создалось праздничное новогоднее настроение!» — поделился житель Серпухова Павел Лапшов.

Для местных жителей и гостей города новогодние программы организуют перед праздничными днями и во время выходных.

«В течение новогодних праздников в рамках проекта „Зима в Подмосковье“ у нас пройдут большие программы с 1 числа именно на улице. Я уже не говорю об учреждениях культуры, которые подготовили все абсолютно прекрасные новогодние представления для детей, которые будут интересны и взрослым», — отметил начальник управления культуры администрации г.о. Серпухов Елена Котова.

Со 2-го по 8 января в Серпухове будут проходить программы во всех парках культуры. Также жители округа смогут встретить Новый год в компании Деда Мороза и Снегурочки — праздничная программа стартует 31 декабря в 23-30 в парке имени Степанова.