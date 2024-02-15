Подмосковье 15 февраля 2024, 11:09 Акция «Покорми птиц зимой» прошла в парках Воскресенска Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Экологическая акция «Покорми птиц зимой» прошла в Воскресенске. Школьники приняли участие в тематических беседах, игровых программах и мастер-классах.

Во время экологический беседы в парке культуры и отдыха «Москворецкий» ребята узнали, какие птицы остаются зимовать и чем их можно кормить. Затем они отправились на прогулку по парку и наполнили кормушки угощением.

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В доме культуры рабочего поселка имени Цюрупы прошел мастер-класс по изготовлению кормушек. После ребят развесили свои поделки на деревьях.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В парке усадьбы Кривякино методисты дома культуры «Цементник» провели игровую программу «Кормушка, словно избушка». Детям рассказали, насколько сильно птицы влияют на экосистему. В конце ребят собрали и установили в парке еще одну кормушку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Она обновляется каждый день.

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