Подмосковье 19 декабря 2023, 16:32 Акция «Покорми птиц» прошла в детском саду № 4 в Дмитрове Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Экологическая акция «Покорми птиц» стартовала в Дмитровском округе. Воспитанники детского сада № 4 «Золотая рыбка» смастерили деревянные кормушки для птиц.

Такая акция впервые прошла в Дмитровском округе в 2018 году по инициативе регионального министерства экологии. Она призвана помочь птицам, кормовая база которых сильно сокращается зимой. В холода естественный корм становится для птиц практически недоступным, многие из них погибают от голода.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Жителей округа призвали присоединиться к акции. Так, ребята и педагоги из детского сада № 4 «Золотая рыбка» уже установили кормушки и наполнили их зернами.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Отметим, что хорошая кормушка должна иметь бортики и крышу, чтобы корм не сдувало ветром. Для птиц лучше всего подойдут нежареные и несоленые семечки подсолнечника, просо, кусочки свежих или сушеных фруктов, несоленое свиное сало или вареное мясо, крошки белого хлеба.

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