В Московской области провели акцию «Погаси долг — уплати налог!». Судебные приставы совместно с работниками налоговой службы провели рейдовые мероприятия и организовали личные приемы жителей, на которых ответили на вопросы о взыскании задолженностей по налоговым платежам.

В ходе акции сотрудники подразделений ГУ ФССП России по Московской области посетили не только физлиц, но и руководителей крупных предприятий и организаций, которые являются должниками по налоговым обязательствам.

В результате проведенных мероприятий судебными приставами главного управления окончено 2132 исполнительных производства, по которым взыскано более 19 миллионов рублей.

Главное управление ФССП РФ по Московской области напомнило жителям, что в случае долговременной неуплаты налога судебный пристав-исполнитель вправе применить к должнику меры принудительного исполнения. Например, ограничить должника в праве выезда за пределы страны, обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, наложить запрет на регистрационные действия в отношении имущества и прочее.

Проверить наличие возбужденных исполнительных производств можно с помощью интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств», расположенного на официальном сайте главного управления или через мобильное приложение «ФССП».