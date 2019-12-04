Акция «Подвези пенсионера» стартовала в Богородском округе. Помогать взялись местные волонтеры

Акция «Подвези пенсионера» стартовала в Богородском округе. Более 10 волонтеров благотворительного центра «ЛУЧ» собираются продвигать ее в массы.

Источник фото: телеканал «360»

Многим знакома такая ситуация: утро, остановка, мороз. Кто-то решил этот вопрос и пересел на автомобиль. И теперь у них есть возможность задуматься о том, как помочь другим, таким же нуждающимся. Алексей волонтер. Он один из тех, кто запустил эту акцию. До этого он подвозил людей, но теперь, признается, начинает обращать внимания на это больше.

«Когда куда-то еду, смотрю, что люди стоят. Спрашиваю, нужно ли их подвести. Или кто-то по дороге идет, что чаще всего. Пенсионеры, конечно, не ходят по дороге, они на остановочке стоят», — рассказал Алексей Голузов, волонтер.

Каждый день Алексей не упускает возможность кому-то помочь. Первая реакция на предложение всегда удивление. Пенсионерам не верится, что это бесплатно. Сразу спрашивают про цену.

Доехать до центра иногда бывает непросто: то автобуса долго нет, то сам опоздаешь. А с приближением зимы бывает и 10 минут сложно простоять на морозе.

«Я вот работаю в Каменках, и мне как раз хорошо, что меня взяли по пути. Просто я сам сейчас без машины оказался, поэтому для меня это знакомая история, когда стоишь на остановке», — отметил местный житель.

Источник фото: телеканал «360»

Участвуя в этой акции, можно найти новые интересные знакомства. Иван Звягинцев — активист Богородского округа, в прошлом кандидат в мастера спорта по велозаездам, 20 лет был преподавателем по физической дисциплине, а сейчас Иван занимается фотографией. Он делает свои фотовыставки и выигрывает в областных конкурсах.

На заседании администрации волонтеры презентовали акцию и рассказали о всех деталях. Их поддержали и дали добро, чтобы начать это движение.

«Это вытекло из необходимости, которая происходила естественным образом. Несколько раз я подвозил и выяснилась такая закономерность, что люди с утра едут в город и вечером возвращаются. Вечером редко, с утра чаще. И когда я еду, я вижу, что людям очень холодно», — подчеркнул Максим Павлюченко, руководитель благотворительного центра «ЛУЧ», активист.

Волонтеры планируют распространять акцию и привлекать жителей помогать друг другу. Такое простое дело, но такое ценное может сделать каждый из нас.