Акция поддержки российских военных прошла в Одинцове

В Одинцове прошла патриотическая акция в поддержку солдат, которые сейчас находятся в зоне боевых действий. Участники автопробега обклеили машины буквой Z и проехались по всему округу.

Источник фото: телеканал «360»

«Символ Z объединил наших граждан во всех регионах страны. Сейчас его можно встретить повсюду — на личных автомобилях, на окнах домов и офисов. Сегодня мы всем сердцем, всеми мыслями — с нашими защитниками. С солдатами и офицерами, мужественно выполняющими свой долг», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Такие акции проходят по всей России. С первых дней спецоперации на Украине ее символом стала буква Z, которой помечена российская военная техника.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе решают вопрос о трудоустройстве беженцев.