Акция «Подари вторую жизнь своей елке» стартует в Подмосковье через 10 дней

В Московской области 15 января в четвертый раз стартует ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке!» Мероприятие проводит Министерство ЖКХ при участии ассоциации председателей советов МКД, ассоциации общественного контроля в сфере ТКО в Подмосковье и областных региональных операторов.

«За предыдущие три года проведения акции, начиная с 2019 года, было собрано порядка 90 тысяч новогодних деревьев, что соответствует ориентировочно 25 гектарам хвойного леса. Так, в 2021 году было собрано в 6,5 раза больше деревьев на вторичную переработку, чем в 2019 году, что говорит о росте популярности данной акции у жителей Подмосковья», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Весь объем собранных елей напрямую отправляют на вторичную переработку. Деревья перерабатывают в щепу в специальных дробилках, часть используют в качестве компоста и производства почвогрунтов, часть пойдет на производство фанеры, которая будет использована в производстве элементов новых детских площадок. Также раздробленная щепа применяется для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых полигонов в Подмосковье.

«Основными целями акции „Подари вторую жизнь своей елке!“ являются, прежде всего, увеличение объема отходов для переработки вторсырья и правильная утилизация новогодних елей, бывших в употреблении», — добавил Антон Велиховский.

В акции «Подари вторую жизнь своей елке!» в 2019 году приняла участие самая главная ель страны — кремлевская. Из двух ее спилов были изготовлены и переданы в дар настенные часы двум детским домам, расположенным в Балашихе и Егорьевске.

Акция продлится месяц — до 15 февраля.