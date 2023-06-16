Подмосковье 16 июня 2023, 10:00 Акция по восстановлению популяции диких уток прошла в Луховицах

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Акция по восстановлению популяции диких уток прошла в Белоомутском охотничье-рыболовном хозяйстве в Луховицах. Специалисты выпустят в озеро 500 утят дикой кряквы.

Утят привезли из Загорской птицефабрики в Сергиевом Посаде. Им от одного до полутора месяцев. Около 150 птиц охотники выпустили в вольер для двухнедельной адаптации. Остальных отправили сразу в естественную среду обитания.

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По словам директора Белоомутского охотничье-рыболовного хозяйства Вадима Кротикова, выживает 90% птиц, потому что в озерах почти нет естественных хищников и благоприятные условия. Кроме того, охотники будут следить за утятами и первое время подкармливать их.

«Это болотные угодья, бывшие торфоразработки, где благоприятная ситуация по охране и по биотехнии, по кормлению и прочим факторам. Ситуацию мониторят егеря. Каждый из них докладывает, что происходит на том или ином участке», — добавил Вадим Кротиков.

Акции по выпуску утят проходят в Луховицах регулярно с 2010 года при поддержке администрации и местного отделения партии «Единая Россия». В этом году ее приурочили к Всемирному дню охраны окружающей среды. Цель — восстановить популяцию диких уток. Из-за лесных пожаров она была уничтожена.

«Пожары нанесли удар не только по растительности, но и по зверям и птицам. <…> Так что мы после 2010 года начали работу по восстановлению популяции дикой птицы. Эта акция ежегодная. За последнее время она стала более массовой. От 500 до 1000 утят мы выпускаем в природу ежегодно», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Через месяц в естественную среду выпустят еще 500 утят.

«На территории Подмосковья проводится много экологических акций — и посадки леса, и субботники, и очистка берегов рек, и подкормка птиц зимой. В такой акции участвую впервые. Честно говоря, испытал детский восторг, когда выпускал утят. Такие акции будем популяризировать и организовывать по Московской области. Это пример любви к Родине и природе, заботы о ней», — отметил депутат Московской областной Думы Максим Коркин.

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