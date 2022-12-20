Подмосковье 20 декабря 2022, 17:28 Акция по утилизации новогодних елок начнется в Подмосковье 15 января

Читать 360tv в

Масштабная акция «Подари своей елке вторую жизнь» пройдет в Подмосковье с 15 января по 15 февраля 2023 года. Жители смогут сдать новогоднее дерево в специализированные пункты приема, откуда сырье отправится на переработку.

«Проведение акции позволит увеличить объем отходов для переработки во вторсырье и правильно утилизировать старые новогодние ели. Это также поддержит порядок на контейнерных площадках многоквартирных домов и окажет содействие восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Реклама

Еловые ветки отвозят на животноводческие фермы для изготовления кормов, а древесину превращают в щепку, которую используют весной при посадках саженцев.

Реклама

В предыдущие четыре года проведения акции жители Подмосковья сдали в специальные пункты более 100 тысяч елок и сосен, что соответствует примерно 25 гектарам хвойного леса. В этом году на территории региона будут работать около 230 точек приема, которые можно будет узнать по фирменным баннерам. Принимать деревья будут и на 60 площадках «Мегабак».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».