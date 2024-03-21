Подмосковье 21 марта 2024, 17:32 Акция по сдаче ЕГЭ родителями прошла в лицее № 12 в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями» прошла в лицее № 12 в Химках. Участникам встречи рассказали о правилах проведения экзамена, способах проверки работ и о том, как помочь выпускникам справиться с психологической нагрузкой.

Родители выпускников написали единый государственный экзамен, соблюдая все требования: убрали телефоны, прошли инструктаж и заполнили бланки.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Возможность прохождения тестирования позволяет старшему поколению побывать на месте ребенка и испытать те же чувства лично. Родители, сдавшие экзамен, на собственном опыте поймут, насколько для детей важна поддержка во время подготовки и в дни сдачи экзаменов», — рассказала депутат городского округа Химки Юлия Ишкова.

Государственная муниципальная аттестация в этом году будет проходить с 23 мая по 18 июня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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