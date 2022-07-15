Акция по сдаче бытовой техники на переработку стартовала в Подмосковье

Экологическая акция «Сдай старую бытовую технику на „Мегабак“!» стартовала в Подмосковье. В обмен на поломанную электронику участники получат шанс выиграть подарки от компаний-переработчиков. Акция пройдет с 15 июля по 15 сентября.

Источник фото: телеканал «360»

Глава МинЖКХ области Антон Велиховский рассказал, что мероприятие организовали по просьбам жителей. За сдачу отходов они получат возможность выиграть ценные подарки. Он отметил: прошлогодний фотоконкурс показал, что люди готовы заниматься правильной утилизацией и делиться этим в соцсетях.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше призов, нужно сдать крупногабаритные отходы в одну из 60 точек «Мегабак» Подмосковья, сделать фото с привезенной электроникой и разместить снимок во «ВКонтакте» с хештегом #сдалстаруютехникунаМегабак. Всего выберут девять победителей.

Источник фото: телеканал «360»

Проект «Мегабак» реализуют по поручению губернатора Андрей Воробьева. Его цель — не допустить свалки крупногабаритных отходов в городах. Всего в области действует 60 точек в 56 городских округах. Узнать их адреса можно на сайте мегабак.рф.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится экотехнопарк с заводами по переработке отходов.