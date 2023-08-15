Подмосковье 15 августа 2023, 11:23 Акция по сбору помощи школьникам из Донбасса стартовала в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Волонтеры из Одинцова дали старт акции «Доброе дело школьникам Донбасса» 12 августа. Присоединиться к сбору школьных принадлежностей для учеников с новых территорий все желающие могут до 19 августа.

«1 Сентября — это день, который ждут школьники всей страны. В 2022 году волонтеры Подмосковья вместе с неравнодушными жителями помогали детям Донбасса подготовиться к новому учебному году. Тогда нам удалось собрать и отвезти ребятам более 7000 канцелярских наборов», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

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Поддержать волонтеров приехала актриса театра и кино Кристина Дасарская. Она организовала в Подмосковье штаб гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донбасса.

«Рада присоединиться к такому важному и доброму делу. Чтобы поддержать акцию, запущенную волонтерами Подмосковья, я привезла книги и канцелярские наборы» — поделилась Дасарская.

Ручки, тетради, карандаши, альбомы, кисточки для рисования и многое другое можно принести в один из 122 пунктов, которые открыты по всей Московской области. Все адреса сбора указаны на платформе volontermo.ru.

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