Подмосковье 15 августа 2023, 13:26 Акция по сбору помощи школьникам Донбасса началась в Воскресенске Unsplash

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Акция по сбору помощи школьникам Донбасса проходит в Воскресенске с 12 по 19 августа. Все желающие могут передать книги и канцелярские товары в пункты сбора. Гуманитарную помощь доставят к 1 сентября.

Благотворительная акция организована администрацией городского округа Воскресенск и движением «Волонтеры Подмосковья» при поддержке регионального Министерства информационных и социальных коммуникаций.

Привезти необходимые для школьников вещи можно в специальные пункта сбора. Первый из них находится в молодежном центре «Олимпиец» по адресу: улица Цесиса, дом № 17. Он работает ежедневно с 9:00 до 20:00. Контактный телефон: 8 (49-64) 41-58-94.

Второй расположен в Центре поддержки участников СВО и их семей под адресу: улица Пионерская, дом № 13, помещение № 59. Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Телефон горячей линии: 8 (800) 101-55-16.

Также гуманитарную помощь для школьников Донбасса можно привезти в Воскресенский колледж по адресу: улица Ленинская, дом № 1а. Он работает с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:00. Телефон для справок: 8 (916) 574-23-95 или 8 496-44-33- 71.

Центр культуры и досуга «Радость» также принимает книги и канцтовары по адресу: поселок Виноградово, улица Коммунистическая, дом № 1. Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Телефон: 8 916 576-55-56.

Кроме того, 19 августа в Воскресенске пройдет Единый день сбора помощи «Доброе дело школьникам Донбасса». Дополнительные пункты в этот день будут работать в парке усадьбы Кривякино с 12:00 до 15:00 и в магазинах «КанцМаркет» в городе Белоозерский с 10:00 до 18:00.

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