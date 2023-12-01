Подмосковье 01 декабря 2023, 10:23 Акция по сбору новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей началась в Воскресенске Unsplash

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Благотворительная акция «Новогоднее чудо» началась в Воскресенске. Жителей приглашают принять участие в сборе подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Организатором акции выступила Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Воскресенск. Акция будет продолжаться до 25 декабря.

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Сбор сладких подарков для детей проходит в администрации городского округа Воскресенск по адресу: площадь Ленина, дом № 3, кабинеты № 29а и 29б. Контактные телефоны: 8 (496) 44-2-70-66, 8 (496) 44-2-65-14 и 8 (926) 998-51-97.

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