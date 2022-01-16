16 января 2022, 20:14
Акция по сбору макулатуры пройдет в Подольске
Акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!» пройдет в Подольске 20 января
Акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!» пройдет в гимназии имени Подольских курсантов Подольска 20 января. Об этом сообщили в группе «Гимназия имени Подольских курсантов» в соцсети «ВКонтакте».
Сбор макулатуры будет проходить в Инновационном корпусе (дополнительный вход со стороны стадиона) 12:30 до 14:00,а также в Академическом корпусе (школьный гараж) с 12:30 до 14:00 и с 17:00 до 19:00.
Уточняется, что макулатура должна быть связана.
Кроме того, в Подмосковье дважды в год — весной и осенью — проходит акция по сбору макулатуры «Переработка». Главной целью экомарафона является привлечение внимания жителей Московской области к вопросу переработки. Округа, собравшие больше всего бумаги и картона, получают награды.