Акция по сбору макулатуры пройдет в Подольске

Акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!» пройдет в гимназии имени Подольских курсантов Подольска 20 января. Об этом сообщили в группе «Гимназия имени Подольских курсантов» в соцсети «ВКонтакте».

Сбор макулатуры будет проходить в Инновационном корпусе (дополнительный вход со стороны стадиона) 12:30 до 14:00,а также в Академическом корпусе (школьный гараж) с 12:30 до 14:00 и с 17:00 до 19:00.

Уточняется, что макулатура должна быть связана.

Кроме того, в Подмосковье дважды в год — весной и осенью — проходит акция по сбору макулатуры «Переработка». Главной целью экомарафона является привлечение внимания жителей Московской области к вопросу переработки. Округа, собравшие больше всего бумаги и картона, получают награды.