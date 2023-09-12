Подмосковье 12 сентября 2023, 17:55 Акция по сбору книг для школ Донбасса началась в Подмосковье Unsplash

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Пункты сбора книг организовали в школах и библиотеках Подмосковья. Их передадут образовательным учреждениям Донбасса.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, акцию организовали для пополнения библиотечного фонда школьных библиотек Донбасса. О наличии пункта приема в школе классные руководители сообщат родителям учеников. Принести книги также можно в муниципальные библиотеки.

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«Акция продлится до 1 октября. Вся собранная литература будет отправлена в ДНР гуманитарным грузом», — добавила Каклюгина.

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