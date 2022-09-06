Акция по сбору яблок и арбузов на переработку началась в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 12:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Акция по сбору яблок и арбузов на переработку началась в Подмосковье pixabay.com

Читать 360tv в

В Подмосковье началась ежегодная экологическая акция «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!». В ее рамках садоводы и продавцы овощей могут отправить избытки урожая яблок, а также гнилые арбузы на переработку.

В течение сентября проходит сезон урожая плодовых деревьев, в особенности яблок. Кроме того, каждый год с приходом осени в регион завозится все больше арбузов. Некоторые бахчевые остаются невостребованными, и на мусорных площадках могут образоваться навалы. Поэтому в Подмосковье ожидают роста количества органических отходов.

«Значительный урожай яблок и арбузов — это хорошая новость, в тоже время он стал причиной образования навалов органических отходов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях. Дачники вынуждены просто выбрасывать гнилые яблоки, которые занимают много места, плохо пахнут, создавая неудобство жителям Подмосковья, — сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. — Арбузные корки и испорченные арбузы также создают навалы на контейнерных площадках».

Чтобы решить эту проблему, в регионе уже в четвертый раз проводят такую экологическую акцию. В прошлом году местные жители сдали на переработку примерно 1,3 кубометров излишнего урожая яблок, это примерно 715 тонн. Сырье, полученное в результате переработки, будет использоваться для сельскохозяйственных нужд. Например, на корм свиньям или на производство компоста.