Подмосковье 14 июля 2023, 13:43 Акция по проверке здоровья в парках пройдет на выходных в 25 округах Подмосковья Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Акция «Проверь здоровье в парке» пройдет в Подмосковье в эти выходные. Выездные медицинские бригады будут работать в 25 округах 15 и 16 июля. Они посетят Балашиху, Пушкино, Коломну, Люберцы и другие муниципалитеты.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, бригады врачей будут работать в парках на протяжении всего лета.

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«Чтобы у жителей Подмосковья была возможность проверить свое здоровье в максимально комфортных условиях: быстро, бесплатно и на свежем воздухе. В этот раз парков-участников больше», — рассказала она.

Посетители парков смогут пройти антропометрию, измерить давление, сдать анализ крови и получить консультацию врача. При необходимости пациентов направят на углубленное обследование. Для проверки здоровья необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Результаты поступят жителям в личный кабинет на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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