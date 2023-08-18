18 августа 2023, 14:51
Акция по проверке здоровья пройдет в 25 парках Подмосковья в выходные
Акция по проверке здоровья в парках пройдет в 25 парках Подмосковья в выходные. Выездные бригады врачей будут работать в Балашихе, Клину, Коломне и других городах.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, здоровье в парках уже проверили свыше шести тысяч человек с начала лета.
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«В рамках такого осмотра жители могут получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе», — сказала она.
Пациенты смогут пройти антропометрию, сдать анализы и измерить давление. По необходимости их направят на дополнительное обследование.
Чтобы пройти диагностику, необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Врачи
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