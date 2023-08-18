Подмосковье 18 августа 2023, 14:51 Акция по проверке здоровья пройдет в 25 парках Подмосковья в выходные Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Акция по проверке здоровья в парках пройдет в 25 парках Подмосковья в выходные. Выездные бригады врачей будут работать в Балашихе, Клину, Коломне и других городах.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, здоровье в парках уже проверили свыше шести тысяч человек с начала лета.

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«В рамках такого осмотра жители могут получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе», — сказала она.

Пациенты смогут пройти антропометрию, сдать анализы и измерить давление. По необходимости их направят на дополнительное обследование.

Чтобы пройти диагностику, необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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