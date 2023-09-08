Подмосковье 08 сентября 2023, 17:16 Акция по проверке здоровья пройдет в 12 округах Подмосковья в эти выходные Минздрав Подмосковья

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В предстоящие выходные дни, 9 и 10 сентября, в городских парках Московской области состоится акция по обследованию здоровья жителей региона. Мобильные медицинские бригады будут работать в 12 городских округах Подмосковья, в том числе в Пушкино, Коломне, Ленинском, Подольске, Мытищах и некоторых других.

«На протяжении всего лета по субботам и воскресеньям выездные бригады врачей ведут прием пациентов в городских парках Московской области. Таким образом, жители региона имеют возможность совместить прогулку на свежем воздухе с прохождением медицинского осмотра и заботой о собственном здоровье», — прокомментировала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В рамках обследования пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и некоторые другие анализы. При необходимости врачи направят пациентов в поликлинику для прохождения более углубленного медицинского обследования. Для участия в профосмотре необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Результаты поступят в личный кабинет пациента на региональном портале государственных услуг.

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