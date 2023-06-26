Подмосковье 26 июня 2023, 16:10 Акция по озеленению дворов стартовала в Химках

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Акция «Цветы в каждый двор» стартовала в Химках. Уже запланировано озеленение 10 дворов в Сходне, Старых и Новых Химках.

Жители могут выбрать один из двух вариантов благоустройства — посадку многолетних цветов или замену железного забора у придомовой территории на «живую изгородь» из кустарников. Большинство проголосовало за последний вариант из-за просты в уходе.

«Второй год мы проводим дополнительное озеленение по тем адресам, где просят жители. Растения также выбирают сами химчане: туи, спиреи, лапчатки, кизильник и другие многолетники», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Кустарники высадят на улицах Мельникова, Парковая, Панфилова, Розы Люксембург, Коммунистической, Мичурина, в квартале Ивакино, на Юбилейном проспекте и Юбилейном проезде. Присоединиться к акции может любой двор, подав заявку в управляющую компанию. Так, в прошлом году в Химках благоустроили более 40 дворов.

Ранее стало известно, что количество обращений жителей на электронную почту к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за квартал снизилось, при этом выросло число коллективных жалоб.

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