Подмосковье 30 января 2024, 15:41 Акция по обливанию ледяной водой на свежем воздухе пройдет 24 февраля в Подмосковье Телеканал «360»

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Флешмоб с обливанием ледяной водой, который соединит Россию, Белоруссию и Приднестровье, пройдет 24 февраля в Подмосковье. Об этом в эфире «360» рассказал директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков.

«По программе нашего клуба мы каждые выходные выезжаем в купель — как зимой, так и летом. Я сам купаюсь с детства и стараюсь привить эту любовь другим. У нас уже был опыт проведения серьезных мероприятий, и захотелось сделать что-то необычное», — рассказал Илья Шадриков о том, как несколько лет назад задумывался флешмоб с обливаниями.

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Акция «Быть здоровым — это модно» стартовала в Красногорске и со временем объединила многие города России. Участники одновременно, в режиме телемоста, обливаются ледяной водой на открытом воздухе. При этом люди живут в разных часовых поясах и климатических условиях, но всех объединяет любовь к здоровому образу жизни и родине.

Очередная акция здоровья пройдет 24 февраля. На этот раз мероприятие объединит участников из 30 регионов России, а также единомышленников из Белоруссии и Приднестровья. Помощь в организации флешмоба оказывают профильные министерства Подмосковья.

В рамках мероприятия пройдут бесплатная довоенная подготовка, мастер-классы по плетению сетей и конкурсы с призами.

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