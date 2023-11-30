Подмосковье 30 ноября 2023, 11:15 Акция по изготовлению окопных свечей для участников СВО прошла в Павловском Посаде Телеканал «360»

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Акция в поддержку бойцов СВО прошла в школе № 11 в поселке Большие Дворы. Четвероклассники Павлово-Посадского округа изготовили для них окопные свечи с пожеланиями.

Окопная свеча — необходимая вещь для солдата. Места занимает немного, горит долго, почти не дымит, поэтому ее невозможно заметить с квадрокоптера. С ее помощью можно согреться и подогреть еду.

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«Мы хотим, чтобы наши бойцы почувствовали, что мы рядом и скорее вернулись домой. До этого мы тоже участвовали в акции, отправляли продукты, разные средства и все остальное. Эти акции важны для нас и для детей», — сказала классный руководитель 4-го «А» класса в школе № 11 Елена Орлова.

Школьники изготовили 37 окопных свечей. Каждый ученик написал на окопной свече послание для солдата с искренним пожеланием скорейшего возвращения. Также в гости к ребятам пришел клирик Христорождественского храма в селе Заозерье протоиерей Алексий Баранов. Он рассказал школьникам, как в годы Великой Отечественной войны их сверстники помогали фронту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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