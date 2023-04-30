Подмосковье 30 апреля 2023, 04:30 Акция по благоустройству «Трудкрут» прошла в Мытищах Unsplash

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Всероссийская акция по уборке территорий «Трудкрут» состоялась в селе Тайнинском городского округа Мытищи. В мероприятии приняли участие добровольцы волонтерских центров «Делай» и «Вместе», а также представители студсовета и профсоюза МГТУ им. Баумана и многие другие.

«Это место раньше являлось путевым дворцом в сторону Троице-Сергиева монастыря. На данный момент сохранился только храм. Первое упоминание о котором датируется 1628 годом», — рассказала волонтер организации «Вместе» Ксения Соболевская.

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Несмотря на дождливую погоду, добровольцы активно наполняли мешки отходами под веселую музыку. Цель проекта заключается не только в уборке мусора, но и для сохранения исторической ценности будущему поколению. За два часа мероприятия активисты собрали порядка 150 мешков отходов.

Студенты местного филиала МГТУ им. Баумана регулярно принимают участие в субботниках в составе разных волонтерских организаций. Летом мероприятия проводят несколько раз в неделю.

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