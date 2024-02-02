Подмосковье 02 февраля 2024, 12:44 Акция по безопасности на железной дороге прошла в Одинцове пресс-служба администрации г. о. Одинцово

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Рейд по обеспечению безопасности прошел на станции МЦД-1 Одинцово. Пассажирам напомнили важность соблюдения правил безопасности вблизи железной дороги.

Участие в акции приняли представители администрации Одинцовского округа, транспортной полиции, административно-пассажирской инспекции и компании «РЖД». К ним присоединились и волонтеры.

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Они провели беседы с пассажирами и пешеходами о мерах безопасности вблизи железной дороги. Горожанам напомнили об опасности переходить пути в неположенном месте. Отметим, что такие профилактические мероприятия проводятся на станции регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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