Подмосковье 09 февраля 2024, 15:10 Акция по безопасности на железной дороге прошла в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Рейд по обеспечению безопасности прошел на станции Тайнинская в Мытищах. Пассажирам напомнили важность соблюдения правил поведения вблизи железной дороги.

Участие в акции принял главный инспектор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Максим Корнев и представители транспортной полиции.

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«Основная наша цель — проинформировать жителей, что они должны быть максимально внимательны на железнодорожных путях», — сообщил Максим Корнев.

Волонтеры провели профилактические беседы на станции Тайнинская с пассажирами и раздали наглядный агитационный материал.

Отметим, что такие профилактические мероприятия проводятся на станции регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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