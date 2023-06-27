Подмосковье 27 июня 2023, 13:04 Акция по безопасности дорожного движения «Некуда спешить» прошла в Мытищах

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Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Некуда спешить» в Мытищах. Водителям напомнили о правилах безопасного дорожного движения.

В рамках социального рейда сотрудники мытищинской Госавтоинспекции провели информационно-профилактические мероприятия с водителями. Цель — повышение уровня информированности о важности соблюдения правил дорожного движения.

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Жителям Мытищ напомнили о недопустимости нарушений скоростного режима.

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