27 июня 2023, 13:04
Акция по безопасности дорожного движения «Некуда спешить» прошла в Мытищах
Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Некуда спешить» в Мытищах. Водителям напомнили о правилах безопасного дорожного движения.
В рамках социального рейда сотрудники мытищинской Госавтоинспекции провели информационно-профилактические мероприятия с водителями. Цель — повышение уровня информированности о важности соблюдения правил дорожного движения.
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Жителям Мытищ напомнили о недопустимости нарушений скоростного режима.
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Мытищи
ГИБДД
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