Подмосковье 04 августа 2023, 12:19 Акция по бесплатной проверке здоровья в парках пройдет в 25 округах Подмосковья в выходные Unsplash

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Акция по проверке здоровья в парках пройдет выходные в 25 округах Подмосковья. Среди них Балашиха, Кашира, Коломна, Пушкино, Химки, Люберцы и другие муниципалитеты.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, с начала лета здоровье в парках проверили свыше пяти тысяч человек.

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«Это удобный формат, поскольку получить консультацию врача можно в короткие сроки и на свежем воздухе», — сказала она.

Пациенты смогут пройти антропометрию, измерить давление, сдать общий анализ крови. По необходимости их отправят на дополнительное обследование. Для прохождения профосмотра нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС. Результаты диагностики придут жителям в личный кабинет на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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