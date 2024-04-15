Подмосковье 15 апреля 2024, 17:06 Акция «Песни наших отцов» пройдет в Химках ко Дню Победы Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Жители Химок могут принять участие в акции «Песни наших отцов». Для этого необходимо исполнить любимую композицию военных лет и выложить видео в социальных сетях.

Акция приурочена ко Дню Победы. Она пройдет с 20 апреля по 10 мая на странице всероссийской общественной организации «Союз отцов». Участники смогут разместить видеозаписи с исполнением песен с хештегами: #СоюзОтцов и #ПесниНашихОтцов24.

Реклама

«Такие акции позволяют не просто сохранять память о событиях тех лет, но и прививать прорастающему поколению любовь к родине с раннего детства. Только сохраняя прошлое, мы сможем создать светлое будущее!» — отметила лидер Движения общественной поддержки Мариана Полякова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».