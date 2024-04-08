Подмосковье 08 апреля 2024, 15:42 Акция «Пернатые в парках» прошла в усадьбе Кривякино в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В парках Подмосковья встретили перелетных птиц мероприятиями «Пернатые в парках». В городском округе Воскресенск его провели в усадьбе Кривякино.

В центральном парке усадьбы Кривякино прошла выставка рисунков и творческих работ «Кряква Кривякинская и ее друзья». Для маленьких посетителей театр ростовых кукол «Софит» устроил представление «Проделки вредной вороны». На главной площади провели мастер-классы по декорированию скворечников и изготовлению кормушек, квест «Птичьи Суперспособности 2.0». Любителей фотографии ждала встреча с Юрием Фокиным и его выставка «Птицы нашего края».

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Также, в парке «Москворецкий» прошла культурно-развлекательная программа, включая фотовыставку о птицах Московской области в беседке букроссинга. Юные посетители могли создать «вкусное» ожерелье из сухофруктов для птиц.

Экологическая акция «Покорми птиц» проходила на протяжении всего события, призывая всех желающих принести корм для пернатых. Благодаря активному участию посетителей, корзина для корма быстро наполнилась семечками, сушеными яблоками и пшеном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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