Подмосковье 13 июля 2023, 05:00 Акция «Ночь в парке» пройдет в Подмосковье 15 июля Министерство культуры и туризма Московской области

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Почти 50 парков Московской области присоединится к акции «Ночь в парке». Мероприятие проводится уже второй раз, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«В прошлом году его участниками стали более 80 тысяч жителей и гостей Подмосковья. И в этот раз посетителей парков ждет немало интересного: стилизованные локации, вечеринки, поэты и художники, музыкальные площадки и многое другое», — добавила Каклюгина.

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Например, в Сергиевом Посаде для гостей подготовят пижамную вечеринку, фотозону и музыкальные выступления. В парке Малевича в Одинцове все желающие смогут принять участие в играх и мастер-классах, а в «Ривьере» Можайского округа состоятся творческие посиделки у огня, ночной забег, йога и многое другое.

Парки в Талдоме, Дубне, Воскресенске, Орехово-Зуеве и Домодедове также подготовили развлекательные программы.

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