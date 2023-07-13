13 июля 2023, 05:00
Акция «Ночь в парке» пройдет в Подмосковье 15 июля
Почти 50 парков Московской области присоединится к акции «Ночь в парке». Мероприятие проводится уже второй раз, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«В прошлом году его участниками стали более 80 тысяч жителей и гостей Подмосковья. И в этот раз посетителей парков ждет немало интересного: стилизованные локации, вечеринки, поэты и художники, музыкальные площадки и многое другое», — добавила Каклюгина.
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Например, в Сергиевом Посаде для гостей подготовят пижамную вечеринку, фотозону и музыкальные выступления. В парке Малевича в Одинцове все желающие смогут принять участие в играх и мастер-классах, а в «Ривьере» Можайского округа состоятся творческие посиделки у огня, ночной забег, йога и многое другое.
Парки в Талдоме, Дубне, Воскресенске, Орехово-Зуеве и Домодедове также подготовили развлекательные программы.
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