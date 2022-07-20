Акция «Ночь в парке» пройдет в 10 округах Подмосковья 23 июля

Музыкальные выступления, экскурсии и мастер-классы пройдут в 10 парках Подмосковья 23 июля. Гости увидят все возможности досуга на общественных пространствах и насладятся вечерними прогулками.

Источник фото: телеканал «360»

Парк «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде встретит гостей в 22:00. Программа включит в себя занятия йогой, джазовый концерт, кулинарный мастер-класс и многие другие активности. Вечер продлится до 01:00.

В Клину парк «Сестрорецкий» откроет двери с 22:00 до 01:00 и предложит экскурсию на самокатах, прогулки с гидом, музыкальные перформансы, выставку картин, литературный квиз и танцевальные мастер-классы.

Источник фото: телеканал «360»

Городской парк Истры с 21:00 до 00:00 устроит джазовый вечер с Дмитрием Селивановым, выставку «Чехов в Воскресенске», экскурсии и ретро-дискотеку.

Парк Малевича в Одинцове с 18:00 до 00:00 удивит выставкой картин современных художников и арт-объектов. В 19:00 гости услышат диджей-сет в кафе Malevich.

Источник фото: телеканал «360»

«Ночь Нептуна» пройдет в парке «Елочки» в Домодедове с 16:00 до 01:00. Там же гости смогут научиться танцевать, насладиться шоу-балетом и спеть под гитару.

Люберецкий Наташинский парк заработает с 18:30 до 01:00. Там покажут спектакли под открытым небом, проведут танцевальные мастер-классы, а кульминацией вечера станет выступление заслуженного артиста Московской области Александра Чайки.

Источник фото: телеканал «360»

Джазовая музыка, кулинарные мастер-классы и лекции пройдут с 22:00 до 01:00 в парке «Победа» в Талдоме. А Орехово-Зуевский «Дулевский» с 19:00 до 23:00 развлечет посетителей выставкой ретроавто, мастер-классом «Дроноведение» и White Party.

«Пехорка» в Балашихе станет музыкальным центром. Там выступит певица и блогер Анири, а на смотровой площадке устроят романтичный DJ-сет.

Источник фото: телеканал «360»

Можайский парк «Ривьера» с 20:00 проведет уроки танцев для всех желающих, а также гостей ждет квест «Ночной дозор». Кроме этого организаторы подготовили выставку можайских художников и выступления уличных музыкантов.

Источник фото: телеканал «360»

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