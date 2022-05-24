Акция «Ночь музеев» прошла в Одинцове

Традиционная акция «Ночь музеев» прошла в музее-заповеднике Пушкина в Одинцове. Посетителям усадьбы Голицыных предложили разгадать тайну трех карт, а заодно и присоединиться к игре.

Для участников акции подготовили обширную программу, в которую вошли экскурсии при свечах и моноспектакль «В гостях у Пиковой дамы». Вишенкой на торте стал интерактивный спектакль «Три карты». В его рамках посетителям музея предложили совершенно легально удовлетворить свои азартные порывы. Правда, играли гости не на деньги, а на шоколадки.

«Когда ты занимаешься театром, ты создаешь иллюзию, а здесь эта иллюзия не нужна, потому что ты находишься в некой реальности, она уже фантастическая. Остается только ее заполнить собой и каким-то смыслом, который нес Пушкин, в общем, все остальное уже здесь», — отметил художественный руководитель театра «Переулок» Юрий Зайцев.

Ежегодная культурная акция «Ночь музеев» прошла в стенах усадьбы уже в восьмой раз. Часть экскурсий проводили бесплатно, а усадьба работала до 01:00.