Акция «Ночь кино» пройдет в Подмосковье 27 августа

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Московской области в седьмой раз. В этом году ее приурочат к 27 августа — Дню российского кино. Одновременно на 253 площадках в 52 городских округах пройдут бесплатные показы самых значимых фильмов 2021 и 2022 годов.

«Ночь кино» предложит зрителям спортивную драму «Чемпион мира» (режиссер Алексей Сидоров), комедию «Пара из будущего» (режиссер Алексей Нужный) и приключенческое фэнтези «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (режиссер Дмитрий Дьяченко).

Показы Всероссийской акции будут проходить в кинотеатрах, культурно-досуговых учреждениях, музеях, библиотеках. Кроме того, будут работать и летние кинотеатры, на которых сеансы пройдут под открытым небом.

Организаторы акции в стране — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал «Культура.РФ». В Подмосковье показы проводятся под кураторством Креативного бюро «Регион» и Министерства культуры и туризма Московской области. Каждый показ будет начинаться в 20:00. Войти на сеанс можно будет бесплатно.

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