Акция «Наш лес» продолжится в Подмосковье

Акция «Наш лес» проходит в Московской области уже шесть лет — за это время жители высадили почти 10 миллионов деревьев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «360» отметил, что прекращать ее не собираются — акцию продолжат проводить и в будущем.

«Все участвовали в этой акции — наши друзья, неравнодушные люди, малыши. Очень приятно, что лес растет. И никаких, слава богу, многоквартирных домов в черте лесного массива не появилось», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что в 2020 году акция «достаточно объемная»: из-за пандемии коронавируса вместо двух дней она будет длится три недели. Впервые «Наш лес» провели в 2014 году, чтобы решить проблему уничтожения подмосковного леса из-за пожаров и санитарных вырубок.

«Уже немного осталось санитарных рубок, мы их все засадили лесом. Но в городах тоже есть прекрасные места, где семьи, друзья могут провести эту акцию. Конечно, мы ее обязательно будем продолжать и надеяться, что традиционно в ней будут принимать участие большое количество жителей нашего Подмосковья», — заключил Андрей Воробьев.

В 2020 году акция «Наш лес» продлится с 7 по 30 сентября. Планируется, что жители региона высадят более 330 тысяч растений на подготовленных участках.