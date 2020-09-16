Акция «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье стартовала в новом формате из-за пандемии. Вот как она проходит

В этом году традиционная акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Московской области необычно из-за пандемии коронавируса. Массовой высадки деревьев с праздничной программой не будет, однако принять участие в мероприятии все равно можно.

Как сообщил сайт правительства региона, все желающие могут узнать, где высаживают деревья на геопортале Московской области или на портале акции «Сохраним лес». На обоих ресурсах есть контакты координаторов.

«Саженцы и лопаты брать не нужно — их выдадут на месте. А вот маской и перчатками стоит запастись — на площадках акции соблюдают меры безопасности из-за пандемии коронавируса», — пишет сайт правительства Подмосковья.

В планах организаторов акции высадка 300 тысяч новых растений в лесах, парках и скверах Московской области. Мероприятие началось в августе и закончится в ноябре.

Региональная экологическая акция — это часть всероссийской кампании «Сохраним лес». По всей стране высадят до 40 миллионов деревьев, чтобы восстановить растительный мир на территориях, пострадавших от природных пожаров.