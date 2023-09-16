Подмосковье 16 сентября 2023, 13:24 Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Подмосковье wirestock / Freepik

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В Подмосковье стартовала акция «Наш лес. Посади свое дерево». Специалисты регионального Комлесхоза подготовили более 100 тысяч сеянцев сосны и ели для высадки в природных массивах. На площадках городских округов планируют вырасти около 31 тысячи декоративных деревьев и кустарников.

«Этой осенью мы в пятый раз сажаем лес в рамках нацпроекта „Экология“ и всероссийской акции „Сохраним лес“. Начиная с текущего года это не только высадка деревьев, но и круглогодичная забота по различным направлениям — от защиты до агроухода за уже высаженными деревьями», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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В качестве центральной лесной площадки для акции выбрали участок вблизи деревни Новая Купавна в Богородском округе. Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что в населенном пункте высадили почти 16 тысяч сосен, мероприятие посетили 1750 человек.

«Экологическое воспитание — это пример родителей, когда они вместе с детьми сажают деревья, пример для других людей, которые вместе выходят на экологическую акцию. Именно в такие моменты закладываются настоящие жизненные ценности и добрые традиции», — добавил он.

Для посетителей акции работала полевая кухня с кашей и чаем. Также для гостей провели мастер-классы и концертную программу.

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