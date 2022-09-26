Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Королеве | 360°

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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Королеве

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Масштабная акция Подмосковья «Наш лес. Посади свое дерево» добралась и до Королева. Глава городского округа Игорь Трифонов дал старт мероприятию. Он лично вместе с местными жителями высадил 55 саженцев остролистного клена на улице Пионерской, которая расположена при въезде в город.

В традиционной акции также принимали участие депутат Московской областной думы Сергей Керселян, гендиректор «НПО ИТ» Владимир Артемьев, депутаты горсовета, юнармейцы и школьники.

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В текущем сезоне масштабная подмосковная акция развернулась на 66 площадках. Поучаствовать в высадке деревьев мог любой желающий. Чтобы посадить свое дерево, можно было просто связаться с управляющей компанией и узнать, куда именно нужно подходить и где будет выдаваться нужный для этого инвентарь.

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В целом в рамках акции в Королеве высадили больше трех тысяч разных сортов деревьев и кустарников. Из всех зон сразу 52 — это дворовые территории. Высаживали тую и рябину, липу и клены, березы и вишню, сирень и кизильник, а также множество другой зелени.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» началась 9 сентября и продолжалась до 24 сентября. Она проводится каждый год по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. К текущему моменту в регионе успели высадить уже больше 26 тысяч саженцев.

Акция "Наш лес. Посади свое дерево"

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