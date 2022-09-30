Акция «Наш лес. Посади свое дерево» прошла в Павловском Посаде | 360°

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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» прошла в Павловском Посаде

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В Павловском Посаде прошла ежегодная акция «Наш лес. Посади свое дерево». Жители округа высадили более 30 деревьев на специально подготовленных площадках во дворах и скверах.

О саженцах и лунках позаботились заранее работники городского хозяйства. Участники акции старались следовать всем правилам — как посадить дерево, как прикопать, как полить и как укрепить, чтобы при первом ветре саженцы не упали.

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«Мы когда-то высаживали там, где у нас стоянка перед школой, новый сад. И вы знаете, сейчас этот сад растет. И я обращаю внимание, как наши дети ухаживают за ним. То есть они стараются не ломать, говорят, что где-то что-то подсохло. Очень важно, чтобы люди это делали сами», — отметила депутат Совета депутатов г. о. Павловский Посад Татьяна Андрюхина.

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В акции традиционно приняли участие активные жители, работники различных предприятий, сотрудники коммунальных служб, учреждений культуры, спорта и образования, депутаты и члены местного отделения партии «Единая Россия». На трех площадках городского округа были высажены молодые дубы, рябины и лиственницы.

«Благодаря этой акции наши дворы приобретают более комфортный вид. Мы обновляем зеленые насаждения во дворах, на прилегающих территориях. И надеемся на постоянной основе проводить эту работу», — сказал заместитель главы администрации г. о. Павловский Посад Андрей Морев.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в этом году 9 сентября. Ее проводят ежегодно по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. К текущему моменту в регионе успели высадить уже больше 26 тысяч саженцев.

Павловский посад

Акция "Наш лес. Посади свое дерево"

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