Подмосковье 13 сентября 2023, 03:30 Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Солнечногорске 30 сентября

Читать 360tv в

В Солнечногорске 30 сентября состоится акция «Наш лес. Посади свое дерево». На шести площадках округа все желающие смогут пополнить растительность кленами, липами и сиренью.

«Акция „Наш лес. Посади свое дерево“ ежегодно проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. За время проведения акции, наш городской округ украсили несколько тысяч деревьев. Приглашаю и в этот раз всех жителей выбрать удобную площадку и сделать наш муниципалитет еще более зеленым. Приходите всей семьей, с коллегами или друзьями», — заявил глава Солнечногорска Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Всего в Подмосковье планируют высадить почти 31 тысячу декоративных деревьев и кустарников. Для этого выделили более 600 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».