Подмосковье 13 сентября 2023, 19:36 Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Мытищах на 8 площадках Unsplash

Читать 360tv в

Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» начнется в Подмосковья 16 сентября. Жители Мытищ смогут присоединиться к проекту на любой из восьми площадок в черте города.

Высаживать растения будут в парках «Яуза» и «Перловский», а также на Ярославском шоссе, у дома № 28 по улице Борисовка, в микрорайонах Поселок Пироговский и № 13 и 16. Кроме того, акция пройдет и в лесном массиве вблизи деревни Новосельцево.

Реклама

Удобную локацию можно выбрать на Геопортале Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».