Подмосковье 14 сентября 2023, 23:35 Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Лобне на 5 площадках Пресс-служба администрации Лобни

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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Подмосковье с 16 по 30 сентября. В Лобне для новых растений подготовят пять площадок, в качестве центральной выбрали дом № 5 по улице Колычева.

Всего на территории округа планируют высадить более 50 деревьев и около 150 кустарников — саженцы рябины, хвойных пород и чубушника. Кроме центральной площадки, акция также пройдет у дома № 62а по улице Катюшки, дома № 17 по Деповской улице и вблизи домов № 3 и 7 по проезду Шадунца.

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Всего в регионе для посадки растений подготовили почти 700 площадок. На общей территории 4,2 гектара планируют вырасти порядка 16 тысяч деревьев и кустарников.

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