Свыше 100 тысяч деревьев и кустарников высадят благодаря акции «Наш лес» в Подмосковье | 360°

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Свыше 100 тысяч деревьев и кустарников высадят благодаря акции «Наш лес» в Подмосковье

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Экологическая акция «Наш лес. Посади дерево» пройдет в Подмосковье с 9 по 30 сентября. Участники озеленят 595 участков на площади свыше 87 гектаров, рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

Основные мероприятия акции пройдут с 9 по 17 сентября, сообщил зампред. В это время добровольцы высадят сеянцы сосны, ели, дуба, а также декоративных растений — сирени, каштанов, кленов и других. Глава комитета лесного хозяйства Олег Баженов рассказал, что для высадки подобрали 20 участков в лесу и 575 — в городах.

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«На землях лесного фонда подобрано 20 участков, на площади 25,7 гектара планируется высадить 99,3 тысячи сеянцев сосны, ели и дуба. На землях муниципальных образований выделено 575 участков на площади 61,7 гектара. Здесь планируется высадить более 15 тысячи новых деревьев и кустарников», — сказал Баженов.

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Участники получат весь необходимый инвентарь. Выбрать удобную площадку можно на портале rgis.mosreg.ru в разделе комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о высоком запросе у жителей Подмосковья на благоустройство городов.

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