Подмосковье 13 января 2023, 13:23 Акция музейных селфи пройдет в заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье

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В музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет акция «День музейного селфи». Для снимков посетителям предложат необычные экспонаты, например, скульптуру Прокны. Мероприятие стартует 18 января, однако фотографии могут быть сделаны и ранее.

Акция впервые прошла в 2014 году и стала международной. «Горки Ленинские» участвуют в ней с 2016 года.

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Селфи могут присылать все делающие, в том числе и работники учреждения. После его нужно опубликовать в социальных сетях и поставить хештеги #МузейноеСелфи и #КультурноеСелфи.

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Сотрудники музея составили карту с самыми интересными локациями. Туда вошли выставка «В чем моя вера», комнаты бывшей хозяйки усадьбы Морозовой-Рейнбот и другие места.

Авторы самых интересных снимков получат билеты на концерт стипендиатов фонда «Новые имена». Во время творческого процесса важно не нарушать правила учреждения, не загораживать экспонаты и не заходить а предупреждающие линии.

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