Акция «Лучшим воинам мира» прошла в Одинцове

Концерт для раненых участников спецоперации в Донбассе прошел в Одинцовском округе. В рамках акции «Лучшим воинам мира» с участниками спецоперации встретился народный артист России Дмитрий Певцов.

Источник фото: телеканал «360»

«Чем могу, стараюсь помогать нашей стране, нашему президенту и, в частности, нашим военным, которые защищают сейчас нас и весь мир от бесовщины, которая крутится вокруг земного шара», — сказал народный артист РФ Дмитрий Певцов.

Источник фото: телеканал «360»

Военные сейчас находятся в военном госпитале имени Вишневского, готовятся к выписке.

«Врачи все добрые, профессионалы своего дела, относятся с пониманием, все наши жалобы и заявления принимают», — сказал старший наводчик 2С9 «Нона-С» Вячеслав Хохлов.

Источник фото: телеканал «360»

После концерта все желающие могли пообщаться с Дмитрием Певцовым и задать личные вопросы.

Акция «Лучшим воинам мира» будет проходить в Подмосковье и дальше. Творческую эстафету будут перенимать заслуженные артисты России.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев встретился и пообщался с курсантами центра «Авангард».