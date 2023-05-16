Подмосковье 16 мая 2023, 11:26 Акция «Лес Победы» прошла на 10 площадках в Мытищах

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Акция «Лес Победы» прошла в 7-й раз в Мытищах. Еще 100 молодых деревьев высадили на 10 площадках округа в память об участниках Великой Отечественной войны.

С каждым годом число участников акции «Лес Победы» растет. В этот раз более 200 человек помогли в озеленении города. Все они получили на память фирменные футболки.

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«Стоит отметить, что принимают участие жители не только Молодежного бульвара, но также и из Москвы люди. Звонят заранее, хотят сажать с детьми деревья. Потому что сейчас экологическое воспитание с каждым готом все растет», — рассказал начальник отдела озеленения МБУ «Леспаркхоз» Александр Мороз.

Чтобы посаженные на акции деревья хорошо прижились, профессионалы советовали выкопать лунку в два раза больше корневой системы, присыпать плодородной землей и обильно полить.

Принять участие в акции «Лес Победы» жителей региона пригласил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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