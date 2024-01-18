Подмосковье 18 января 2024, 17:54 Губернатор Подмосковья исполнил еще одну новогоднюю мечту ребенка на акции «Елка желаний» Телеканал «360»

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У четырехлетнего Славы из поселка Монино была мечта получить велосипед на Новый год. Губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву выпала открытка с пожеланием мальчика на благотворительной акции в Кремле. Вместе с тем он вытянул еще два письма. Так ежегодно проходит «Елка желаний».

На акции в Кремле губернатор снял с новогоднего дерева три шара, внутри которых были записки от ребят из ДНР и Подмосковья.

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Ему достались пожелания от четырехлетнего Вячеслава, 14-летней Арины и трехлетнего Тимофея. Всероссийская акция «Елка желаний» уже не первый год исполняет заветные мечты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Каждую детскую мечту, о которых узнал Андрей Воробьев, уже удалось исполнить. Подарок для Славы стал финальным в этом году.

Мальчик любит рисовать и заниматься творчеством: клеить, лепить, создавать поделки. Он увлекается спортом, и теперь у него появился новый способ активно проводить досуг — велосипед.

«Об акции я узнала в социальных сетях и решила попробовать принять участие. Желание с велосипедом — желание сына. Когда мы были на прогулке, он смотрел на детишек, которые катались, и тоже хотел. Он интересуется движением, скоростью, у него интерес к спорту. Мы очень рады, что попали в эту акцию, мечта сына осуществилась», — поделилась мама мальчика Анастасия.

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