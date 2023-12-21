Подмосковье 21 декабря 2023, 11:15 Акция «Елка желаний» прошла в Центре поддержки участников СВО в Лосино-Петровском Телеканал «360»

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Благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Центре поддержки участников специальной военной операции «Мы рядом» в Лосино-Петровском. Дети бойцов загадали заветные желания, которые Дед Мороз и волонтеры исполнят к Новому году.

Больше года центр оказывает всестороннюю поддержку бойцам и их семьям. Волонтеры собирают гуманитарные грузы, помогают решать вопросы с документами, бытовые вопросы, организуют досуг для детей. Совсем скоро эти добрые волшебники исполнят новогодние желания детей.

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«Желания, конечно, очень забавные у детей бывают. Я удивлена тому, что у нас дети не такие корыстные. Когда ребенок пишет: „я хочу 10 килограммов конфет“, то это вызывает улыбку. Кому-то 10 коробок пластилина, кто просит профессиональную одежду для спорта, кто-то за сестренку пишет. Это говорит о том, что дети верят в чудеса», — рассказала руководитель комитета семей воинов Отечества в Лосино-Петровском Светлана Алиферова.

Дети военнослужащих в Подмосковье в центре внимания. Им помогают с предоставлением мест в детских садах, бесплатным посещением кружков. Для них проводят мастер-классы, экскурсии, возят в театры.

Руководитель центра Олег Поздняков следит, чтобы никто не ушел без поддержки. Здесь реагируют на каждое обращение. Здесь оказывают информационную помощь, консультируют по самым разным вопросам, координируют работу волонтерских организаций Подмосковья.

Отдельное направление — гуманитарная помощь. В Лосино-Петровском при помощи жителей собрали целую фуру для Луганской области. Груз как для бойцов, так и для мирных жителей, детских домов, госпиталей. Везут мебель, медикаменты, одежду, продукты питания, мобильные печи, маскировочные сети, строительные инструменты и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.

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