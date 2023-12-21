Подмосковье 21 декабря 2023, 15:35 Акция «Елка желаний» началась в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» началась в Лобне. В преддверии Нового года исполнятся более 20 желаний детей участников специальной военной операции, ребят из многодетных и попавших в сложную жизненную ситуацию семей.

Елку с пожеланиями детей установили в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия».

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«В этом году акция проводится уже в шестой раз. Партийцы исполняют детские новогодние желания. Это замечательная традиция, которая дает возможность взрослым почувствовать себя волшебниками, а детям — поверить в то, что мечты сбываются», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Руководитель муниципалитата также присоединился к акции. Он исполнит мечту девятилетнего Вениамина, который хочет получить в подарок конструктор.

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