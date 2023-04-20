Подмосковье 20 апреля 2023, 09:42 Акция «ЕГЭ для родителей» прошла в школе № 1 в Апрелевке

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Акция «ЕГЭ для родителей» прошла в школе № 1 в Апрелевке. Родители выпускников проверили свои знания по истории. Взрослые прошли всю процедуру экзамена в упрощенном виде.

Сначала участников акции ознакомили с процедурой экзамена, рассказали об обязанностях организаторов, правилах и последствиях за их нарушение. Затем их распределили в три аудитории. Условия были максимально приближены к реалистичным. Взрослые отнеслись ко мероприятию серьезно.

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«У нас в этой акции будут принимать участие выпускники, родители, представители общественности, администрации и депутаты. Все знают об этой акции, <…> и с каждым годом количество участников у нас растет», — рассказала начальник управления по образованию администраци Наро-Фоминского городского округа Вера Хлебникова.

Главной темой, которую подняли в разговоре с родителями, стала психологическая помощь детям в процессе подготовки к выпускным экзаменам.

«Когда родители сами понимают всю процедуру экзамена, когда они с ней хорошо знакомы, <…> то они могут и дома во время беседы до детей своих это донести. Таким образом, нервное [напряжение] перед экзаменом, конечно, значительно снижается», — поделилась заместитель директора апрелевской школы № 1 Ксения Мишина.

В конце на психологическом практикуме родителям выпускников предложили поиграть в ассоциации, составить список трудностей на экзамене и поделиться впечатлениями от нового опыта. Результаты ЕГЭ по истории взрослые узнают на следующем этапе акции.

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